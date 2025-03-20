Adıyaman'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 14 Gözaltı
Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı, eş zamanlı düzenlediği operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirdi. 9 adreste yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.
Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 20 Mart 2025 tarihinde, ilçe merkezi ve köylerinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda, 14,38 gram metamfetamin, 66.6 gram bonzai ham maddesi, 2 gram kenevir, 1.75 gram kubar esrar, 14 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tabanca ve 1 adet dedektör ele geçirildi.
Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslar, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa