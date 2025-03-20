Adıyaman'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 14 Gözaltı

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 20 Mart 2025 tarihinde, ilçe merkezi ve köylerinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda, 14,38 gram metamfetamin, 66.6 gram bonzai ham maddesi, 2 gram kenevir, 1.75 gram kubar esrar, 14 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tabanca ve 1 adet dedektör ele geçirildi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslar, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN