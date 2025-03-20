Özgür Özel'in 'sokak' çağrısına tepkiler peş peşe

Özel'in "sokak" çağrısı ortalığı karıştırdı! Tepkiler peş peşe geliyor
İstanbul Saraçhane'deki protestolarda 6 polis yaralandı

Saraçhane'de tansiyon yükseldi: 6 polis yaralandı
İBB'ye yönelik operasyonla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına Erdoğan'dan ilk yorum
Murat Ongun'un evinde yüklü miktarda para ve av tüfekleri ele geçirildi

Bu euroların hepsi Murat Ongun'un evinde bulundu

Adıyaman'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 14 Gözaltı

Adıyaman'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 14 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı, eş zamanlı düzenlediği operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirdi. 9 adreste yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 20 Mart 2025 tarihinde, ilçe merkezi ve köylerinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda, 14,38 gram metamfetamin, 66.6 gram bonzai ham maddesi, 2 gram kenevir, 1.75 gram kubar esrar, 14 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tabanca ve 1 adet dedektör ele geçirildi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslar, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title