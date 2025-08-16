Adıyaman'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Adıyaman'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şahıs tutuklandı. E.Ö. isimli bireyin evinde yapılan aramalarda metamfetamin, Captagon hapları ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalanarak tutuklandı.

Polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde E.Ö. isimli şahsın ikametinde ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 124 gram metamfetamin, 30 adet Captagon hap, 8 adet 300 mg Gerica hap ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere ve silaha el konulurken, E.Ö. isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İlayda Şeker kızının uyku sorunu için takipçilerinden yardım istedi

Geçtiğimiz ay annelik heyecanı yaşamıştı! Sevenlerinden yardım istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'General Hospital' dizisinin yıldızı Tristan Rogers 79 yaşında hayatını kaybetti

Kanserle savaşan ünlü isimden acı haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.