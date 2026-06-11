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Uyuşturucu sevkiyatına 27 yıl ceza

Uyuşturucu sevkiyatına 27 yıl ceza
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Adıyaman'da yaklaşık 1 yıl önce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şahsa 22 yıl, 1 şahsa ise 27 yıl hapis cezası verildi.

Adıyaman'da yaklaşık 1 yıl önce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şahsa 22 yıl, 1 şahsa ise 27 yıl hapis cezası verildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İHA Büro Amirliği ile Temmuz 2025 tarihinde koordineli yürütülen çalışmalar neticesinde Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla yürütülen operasyonlar kapsamında uyuşturucu sevkiyatı yapan şahıslara operasyon düzenlenmişti. Uyuşturucu sevkiyatı yapmak isteyen ve takibe alınan B.A., Y.T. ve M.K. isimli şahıslar yakalanmış ve aynı zamanda 510 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ile 6,71 gram kokain ele geçirilmişti. Adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şahısların 11 Haziran 2026 tarihinde Adıyaman Adliyesi 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından görülen dava sonucunda B.A. ve M.K. 22 yıl, Y.T. ise 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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