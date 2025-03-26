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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi
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Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 48,45 gram metamfetamin ile birlikte av tüfeği ve fişekleri ele geçirildi.

Adıyaman Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis ekiplerince eş zamanlı olarak 3 farklı adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda 48,45 gram metamfetamin maddesi, 2 adet av tüfeği ve 28 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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