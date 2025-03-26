Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Adıyaman Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis ekiplerince eş zamanlı olarak 3 farklı adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda 48,45 gram metamfetamin maddesi, 2 adet av tüfeği ve 28 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN