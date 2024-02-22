Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Miktar Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu kullanıcılarına ve tacirlerine yönelik bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 80 gram kubar esrar, 40 gram metamfetamin, 150 gram sentetik kannabionid (bonzai) ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu kullanıcılarına ve tacirlerine yönelik operasyon bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 farklı notada uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada 80 gram kubar esrar, 40 gram metamfetamin, 150 gram sentetik kannabionid (bonzai), 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken şahıslar hakkında ise yasal işlem başlatıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN