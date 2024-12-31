Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı denetimlerde 2 kilo 15 gram bonzai, 5 gram metanfetamin ve 5 gram skunk ele geçirirken 9 şahsı yakaladı. Soruşturma devam ediyor.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucuyla mücadele denetimlerinde 2 kilo 15 gram bonzai ele geçirilirken 9 şahıs yakalandı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ve ilçelerde belirlenen uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 2 kilo 15 gram bonzai, 5 gram metanfetamin, 5 gram skunk, 8 adet aparat ele geçirilirken 9 şüpheli şahıs yakalandı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa