Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucuyla mücadele denetimlerinde 2 kilo 15 gram bonzai ele geçirilirken 9 şahıs yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ve ilçelerde belirlenen uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 2 kilo 15 gram bonzai, 5 gram metanfetamin, 5 gram skunk, 8 adet aparat ele geçirilirken 9 şüpheli şahıs yakalandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN