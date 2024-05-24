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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Gözaltına Alındı

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 62 adet Lyrica sentetik ecza hapı, 20.89 gram sentetik kannobiond, 16 gram kubar esrar, 11 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şahıslar jandarma komutanlığına götürülerek ifadeleri alınacak.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan devriye görevi esnasında durumundan şüphelenilen M.A., M.D., A.İ., İ.S. ve S.S., isimli şahıslar durdurularak arandı. Yapılan aramalarda şahısların üzerinde 62 adet Lyrica sentetik ecza hapı, 20.89 gram sentetik kannobiond, 16 gram kubar esrar, 11 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken şahıslar ise ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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