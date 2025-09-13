Haberler

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 544 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 544 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. İki kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında K.A. ve K.A.A. isimli şahısların üzerinde ve adreslerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 5 bin 544 adet Gerica sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan K.A. ve K.A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Besni Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Her iki şahıs sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

