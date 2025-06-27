Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 332 Hap Ele Geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli olarak yürütülen çalışmalar neticesinde N.G., isimli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 3 bin 332 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN