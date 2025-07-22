Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Kilogram Ele Geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 25 kilogram ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 25 kilogram kubar esrar, 20 kök kenevir bitkisi ve 2 gram bonzai ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 5 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı. Güvenlik güçleri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN