Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Besni ilçesinde, narkotik ekiplerinin durdurduğu 2 şahıs üzerinde yapılan aramada 57 gram metamfetamin ele geçirildi. Şahıslar, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri 2 şahsı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 57 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A. ve F.T. isimli şahıslar, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
