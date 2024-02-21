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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri araçta yaptıkları aramada 40 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. A.A. ve N.G. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri araçlarında uyuşturucu bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelenerek durdurdukları araçta yaptıkları aramada 40 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan A.A. ve N.G. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındıktan sonra adli makamlara sevk edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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