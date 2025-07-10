Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonları: 201 Şahsa İşlem Yapıldı

Adıyaman'da yaklaşık 38 günde 201 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı.

Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Haziran ile 9 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında meydana gelen 155 ayrı uyuşturucu olayında 341,35 gram esrar, 0,67 gram eroin, 770,76 gram sentetik kannabinoid, 200,76 gram metamfetamin, 115 kök kenevir bitkisi, 24 adet ecstasy hap ve 6 bin 552 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken 201 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 15 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN