Traktör tekerinin altında kalan genç kız ağır yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Aktaş Köyünde traktörden düşerek tekerin altında kalan genç kız ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Meral Aslan (22), babası Osman Aslan ile birlikte tarlada çalıştıkları sırada öğle yemeği için eve gitmek üzere traktörle köy yoluna çıktı. Bu sırada traktör üzerinden düşen Meral Aslan, tekerin altında kaldı.

Meydana gelen kazada ağır yaralanan genç kız için olay yerine sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

