Traktörden düşen kız çocuğu hayatını kaybetti

Adıyaman'da, traktör römorkunda dengesini kaybederek düşen kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Bölükyayla Beldesi yakınlarında F.Ş., idaresindeki 25 KA 327 plakalı traktöre bağlı olan römorkta bulunan 15 yaşındaki Aleyna Şahin, dengesini kaybederek aşağıya düştü. Ağır yaralanan Aleyna Şahin, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Aleyna Şahin, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı