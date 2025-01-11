Adıyaman'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Öğretmen Defnedildi

Adıyaman'da gece saatlerinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden öğretmen Burak Bal, son yolculuğuna uğurlandı.

Adıyaman Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan 3 çocuk babası Burak Bal (38), Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine 58 BV 002 plakalı otomobiliyle seyir halinde olduğu sırada otomobilin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, Şanlıurfa yol ayrımı kavşağı yakınlarında şarampolde bulunan trafik levhası direğine çarpmış, öğretmen Burak Dal hayatını kaybetmişti. Olay yerine gelen ekipler tarafından hurda yığınına dönen araçtan çıkarılan Burak Bal'ın cenazesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Morgda işlemleri tamamlanan Burak Bal'ın cenazesi yakınları tarafından alınarak Adıyaman Yeni Mezarlık Camii'ne getirildi. Cenaze törenine, Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Adıyaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Faysal Ergezen ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından öğretmen Burak Bal'ın cenazesi Yeni Mezarlık'ta defnedildi. - ADIYAMAN