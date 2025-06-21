Adıyaman'da Trafik Kazasında 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Adıyaman'da Trafik Kazasında 4 Yaralı
Haber Videosu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. İki otomobilin çarpışması sonucu yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Kahramanmaraş yönüne ilerleyen Mehmet Mustafa Karakuş'un kullandığı 02 AN 844 plakalı otomobil ile Kahramanmaraş istikametinden gelip kavşaktan dönüş yapmak isteyen Yahya Demir yönetimindeki 46 AKG 920 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile araçlarda bulunan Muhammet Hanifi Doğan ve Hüseyin Kökyer yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza anı kameraya yansıdı

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise yakındaki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜRŞAT AKTAŞ - 3.Sayfa
Nihal Candan'ın cenazesinden gergin anlar! Basın mensuplarına hakaret etti

Nihal Candan'ın cenazesinde olay çıktı! Kameralara öfke kustu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan

Çağatay Ulusoy'dan sürpriz hamle! Komşu ülkenin vatandaşlığını aldı
Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü

Özgür Özel sözünü tuttu! Can dostunun kızını yalnız bırakmadı
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı

İki ünlü isim aynı kabusu yaşadı: Bir dilim ekmek için dua ettim
Adana'da bir garip olay! İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler

İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler
Takımı şampiyon yaptılar kapının önüne koyuldular

Takımı şampiyon yaptılar kapının önüne koyuldular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.