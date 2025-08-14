Adıyaman'da Trafik Kazası: İki Kişi Yaralandı
Adıyaman-Kahta karayolu üzerindeki Havalimanı kavşağında meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından bir araç takla atarken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da, otomobille çarpışan bir araç takla atarak durabildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Kahta karayolu Havalimanı kavşağında 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri takla atarak durabildi. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa