Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Uğur H. idaresindeki 34 GEJ 050 plakalı ticari araç ile Vedat K. idaresindeki 35 AIG 433 plakalı otomobil, Kahta Küçük Sanayi Sitesi kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler ve araçta yolcu olarak bulunan M.K., Z.A., F.Ö. ve A.M., yaralandı. Yaralanan toplam 6 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
