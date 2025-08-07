Adıyaman'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi Çimen Küme Evleri yolu üzerinde 02 AEK 879 plakalı otomobil ile 63 FD 028 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobillerde bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

