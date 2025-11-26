Haberler

Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gölbaşı Kahramanmaraş karayolu Karaburun mevkisinde yaşandı. Helete yolundan ana yola çıkmaya çalışan Oğuzhan A.'nın kullandığı 02 ARC 250 plakalı otomobil, Serkan A.'nın kullandığı 44 Y 1977 plakalı araç ile çarpıştı. Kaza nedeniyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, kazada yaralanan Lütfiye Ç.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
