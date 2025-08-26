Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolu üzerinde V.G., idaresindeki 06 BP 9943 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada sürücü V.G., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan takla atan otomobil ise jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından kaza yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN