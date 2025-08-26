Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolu üzerinde V.G., idaresindeki 06 BP 9943 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada sürücü V.G., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan takla atan otomobil ise jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından kaza yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
