Adıyaman'da Trafik Işıklarında Dilenci Sorunu Artıyor

Adıyaman'da Trafik Işıklarında Dilenci Sorunu Artıyor
Adıyaman'da trafik ışıklarında araçların önünü keserek para isteyen dilenciler, sürücülerde ve vatandaşlarda ciddi tepkiye neden oluyor. Dilenciliğin kontrolsüz artışı, trafik güvenliğini de riske atıyor. Vatandaşlar yetkililerin acil müdahale etmesini talep ediyor.

Adıyaman'da özellikle trafik ışıklarında araçların önünü keserek para isteyen dilenciler, hem sürücülerde hem de vatandaşlarda ciddi tepkiye neden oluyor.

Kentin birçok noktasında sıkça rastlanan bu manzara, şehirde dilenciliğin kontrolsüz bir şekilde arttığını gözler önüne seriyor. Dilencilerin ısrarcı tavırları trafik güvenliğini de riske atıyor. Işıkların kırmızı yanmasıyla birlikte araçların önüne geçen şahıslar, sürücülerin tepkisini çekiyor. Vatandaşlar, yetkililerin bu duruma acilen müdahale etmesini talep ediyor. Dilenciliğin özellikle merkezi kavşaklarda ve işlek caddelerde yoğunlaştığı, bu durumun Adıyaman'ın kent estetiğini ve güvenliğini de olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Sürücüler, "Her gün aynı manzarayla karşılaşıyoruz. Trafikte hem güvenliğimiz hem de huzurumuz bozuluyor" diyerek yetkililere çağrıda bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
