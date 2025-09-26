Adıyaman'da Trafik Işıklarında Dilenci Sorunu Artıyor

Adıyaman'da özellikle trafik ışıklarında araçların önünü keserek para isteyen dilenciler, hem sürücülerde hem de vatandaşlarda ciddi tepkiye neden oluyor.

Kentin birçok noktasında sıkça rastlanan bu manzara, şehirde dilenciliğin kontrolsüz bir şekilde arttığını gözler önüne seriyor. Dilencilerin ısrarcı tavırları trafik güvenliğini de riske atıyor. Işıkların kırmızı yanmasıyla birlikte araçların önüne geçen şahıslar, sürücülerin tepkisini çekiyor. Vatandaşlar, yetkililerin bu duruma acilen müdahale etmesini talep ediyor. Dilenciliğin özellikle merkezi kavşaklarda ve işlek caddelerde yoğunlaştığı, bu durumun Adıyaman'ın kent estetiğini ve güvenliğini de olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Sürücüler, "Her gün aynı manzarayla karşılaşıyoruz. Trafikte hem güvenliğimiz hem de huzurumuz bozuluyor" diyerek yetkililere çağrıda bulundu. - ADIYAMAN