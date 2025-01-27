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Adıyaman'da Tır Çarpması Sonucu Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da Tır Çarpması Sonucu Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
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Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan 81 yaşındaki Şeyh Mehmet Boyraz, tırın çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi.

Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada tırın çarpması sonucu ağır yaralanan yaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 2 gün önce Adıyaman Merkez Atatürk Bulvarı eski Meslek Lisesi kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 81 yaşındaki Şeyh Mehmet Boyraz'a sürücüsü öğrenilemeyen 06 DBV 38 plakalı tır çarpmış ve yaşlı adam ağır yaralanmıştı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Şeyh Mehmet Boyraz, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yaşlı adam, 2 gündür yaşam savaşı verdiği hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Boyraz'ın cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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