Adıyaman'da Taşlı Sopalı Kavga: 10 Yaralı

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Adıyaman'da Taşlı Sopalı Kavga: 10 Yaralı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan taşlı, demirli ve sopalı kavgada 10 kişi yaralandı. Kavga sonrasında olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da taşlı sopalı kavga kamerada: 10 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı, demirli ve sopalı kavgada 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçe merkezinde henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma sopalı, demirli ve taşlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada yabancı uyruklu 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırırken bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TÜRKOĞLU - 3.Sayfa
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