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Adıyaman'da tarım aletleriyle saldırıya uğrayan şahıs hastaneye kaldırıldı

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Adıyaman'da tarım aletleriyle saldırıya uğrayan şahıs hastaneye kaldırıldı
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Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Sakarya Caddesi'nde kimliği belirsiz kişilerin tarım aletleriyle saldırdığı şahıs yaralandı. Yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Adıyaman'da kimliği belirsiz kişilerin tarım aletleriyle saldırdığı şahıs yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Fatih Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde Abdullah Polat isimli kişi, kimlikleri henüz tespit edilemeyen bir grup şahsın saldırısına uğradı. Tarım malzemeleriyle darp edilen Polat yaralandı. Olayın ardından saldırganlar bölgeden kaçarken, yaralı Abdullah Polat, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şahısların kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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