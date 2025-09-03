Adıyaman'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 4 şüpheli şahıs düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde istihbarata dayalı olarak yapılan çalışmalarda elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olduğu belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Adıyaman Meekez Büyükkavaklı Köyü'nde gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 2 adet Hitit dönemine ait heykel, 12 adet tarihi obje, 83 adet sikke ve 1 adet tabanca ele geçirilerek el konuldu.

Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor . - ADIYAMAN