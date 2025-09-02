Haberler

Adıyaman'da Takla Atan Otomobilin Kazası Üzerine Detaylar

Adıyaman'da Takla Atan Otomobilin Kazası Üzerine Detaylar
Güncelleme:
Adıyaman'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kontrolündeki otomobil takla atarak ters döndü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, araçta hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere TOKİ yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan araç daha sonra ters dönerek durabildi.

Ölen yada yaralananın olmadığı olayda araçta hasar meydana geldi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
