Adıyaman'da Takla Atan Otomobilin Kazası Üzerine Detaylar

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada otomobil takla atarak ters döndü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere TOKİ yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan araç daha sonra ters dönerek durabildi.

Ölen yada yaralananın olmadığı olayda araçta hasar meydana geldi. - ADIYAMAN