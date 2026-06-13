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Aldığı maddenin etkisiyle baygın bulunan sürücü ekipleri harekete geçirdi

Aldığı maddenin etkisiyle baygın bulunan sürücü ekipleri harekete geçirdi
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Adıyaman'da madde etkisiyle fenalaşan sürücü, aracını durdurup karayoluna uzandı. Sağlık ekipleri müdahale etti, polis cezai işlem uyguladı.

Adıyaman'da yerde hareketsiz bir şekilde yatan sürücü ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Atatürk Bulvarı Hastane Kavşağı yakınlarına kadar otomobiliyle gelen A.D. isimli sürücü kullandığı maddenin etkisiyle fenalaştı. Aracı durduran sürücü araçtan inerek karayoluna uzandı. Kendinden geçen A.D.'yi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilen A.D., hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Polis ekiplerince A.D., isimli şahsa cezai işlem uygulandı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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