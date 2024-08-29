Adıyaman'da şüpheli şahısların evlerinde silahlar ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durumundan şüphelenilen şahısların evlerinde yapılan aramalarda silahlar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durumundan şüphelenilen S.Y., H.O., S.P., A.T., Ö.K., M.E.Z., M.G.T., M.M.C.ve M.Y. isimli 9 şüpheli şahsın ev ve eklentileri ile araçlarında yapılan aramada 2 av tüfeği ve 3 tabanca ele geçirildi. Silahlar muhafaza altına alınırken 9 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN