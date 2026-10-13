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Adıyaman'da son 1 haftadaki operasyonlarda 68 şüpheli yakalandı, 14'ü tutuklandı

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Adıyaman'da son 1 haftadaki operasyonlarda 68 şüpheli yakalandı, 14'ü tutuklandı
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Adıyaman'da son 1 haftada kent genelinde çeşitli suçlardan aranan 68 şüpheli yakalandı, 14'ü tutuklandı. Uyuşturucuyla mücadelede 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı; uyuşturucu ticareti suçundan 6 şüpheli tutuklandı, 157 gram uyuşturucu ve 180 sentetik hap ele geçirildi.

Adıyaman'da son 1 hafta içerisinde kent genelinde çeşitli suçlardan aranan ve uyuşturucu suçlarına karıştığı belirlenen toplam 68 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 14'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde çalışmalar gerçekleştirildi. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda, 13'ü hırsızlık suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 68 şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 14'i tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda ise 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 3'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan 6 şüpheli tutuklandı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 157 gram çeşitli uyuşturucu madde ile 180 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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