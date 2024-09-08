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Adıyaman'da Silahlı Saldırı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bahçede çalışan bir kişi, kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Saldırgan kaçarken, polis ekipleri olayın soruşturmasını sürdürüyor.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bahçede çalışan bir kişi, kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Çelikhan ilçesi Mahmut Nedim Ökmen Mahallesi'nde evinin bahçesinde çalışan Abdurrahman Akay (54), plakasız bir otomobille gelen kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Tüfekle açılan ateş sonucunda Akay, evinin bahçesinde kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan şahıs aracıyla olay yerinden hızla kaçarken, durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

Abdurrahman Akay'ın yakınları zaman kaybetmemek için olay yerinden geçen doğal gaz acil ekip aracını durdurarak Akay'ı araca bindirdi. Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdurrahman Akay yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Akay'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri ise olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, Abdurrahman Akay'ı öldüren ve daha sonra plakasız aracıyla kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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