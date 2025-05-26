Adıyaman'da Silahlı Kavga: 5 Gözaltı

Adıyaman'da Silahlı Kavga: 5 Gözaltı
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Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, olayın şüphelisi olarak 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

İki kişinin yaralandığı silahlı kavgada 5 kişi gözaltına alındı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayının şüphelisi 5 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi'nde iki grup arasında meydana gelen silahlı kavga çıkmıştı. Yaşanılan silahlı kavgada Eren K., ile Hakan K., yaralanmıştı. Olay sonrasında çalışmalarını titizlikle yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayın şüphelisi olan Abdülkadir B., Necmettin B., Ali K., Burhan G.ve Ercan K., yakalandı. Gözaltına alınan 5 şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - 3.Sayfa
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