Adıyaman'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralandı
Adıyaman Yunus Emre Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Z.A.O. adlı şahıs, av tüfeği ile U.Y'yi yaraladı. Yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumu iyi. Kavga sonrası gözaltına alınan Z.A.O. tutuklandı.
Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Yunus Emre Mahallesi'nde bir iş yerinde Z.A.O. ile U.Y. arasında çıkan tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.A.O. av tüfeği ile U.Y'yi yaraladı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kavga sonrası gözaltına alınan Z.A.O, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa