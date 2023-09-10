Adıyaman'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

Adıyaman Yunus Emre Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Z.A.O. adlı şahıs, av tüfeği ile U.Y'yi yaraladı. Yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumu iyi. Kavga sonrası gözaltına alınan Z.A.O. tutuklandı.