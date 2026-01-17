Haberler

Adıyaman'da silah operasyonu: 7 gözaltı

Adıyaman'da silah operasyonu: 7 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman Emniyet Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucu bir tabanca, dört tüfek, 213 fişek ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında silah operasyonu düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma neticesinde 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanununa Muhalefet suçunu işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik suç delillerinin ele geçirilmesi ve şüpheli şahısların yakalanması amacıyla operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 4 adet tüfek, 6 adet şarjör, 213 adet fişek ile bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şahıs gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye ordusu hedeflediği 3 yeri aldı, stratejik öneme sahip kente doğru ilerliyor

Suriye ordusu 3 yeri aldı, stratejik öneme sahip kente doğru ilerliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun'un öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

İşte Türkiye'nin yüreğini yakan cinayette 15 yaşındaki katilin ifadesi
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

Beyaz Saray isimleri tek tek ilan etti! Hakan Fidan'a kritik görev
Tan Sağtürk görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla görevden alındı
Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun'un öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir