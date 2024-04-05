Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da Silah Operasyonu: 1 Şahıs Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir adrese düzenlenen silah operasyonunda 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde B.Ö., isimli şahsın adresine operasyon düzenlendi. Ev içerisinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 98 adet mermi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 3 adet mermi ele geçirildi. Silah ve mermiler muhafaza altına alınırken B.Ö., isimli kişi ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Güvenlik Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

6 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 6 Nisan Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç TL? 5 Nisan CANLI DÖVİZ KURU! Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 5 Nisan Gram altın kaç lira? Bugün altın fiyatları yükseldi mi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 Nisan GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Kadir Gecesi'nde kandil simidi olur mu? Kadir Gecesi'nde kandil simidi yapılıyor mu, satılıyor mu? ARA TATİL BAŞLADI MI? Okullar ne zaman kapanacak, açılacak? Ara tatil kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? Kargolar Pazartesi günü açık mı? Kargolar Pazartesi günü dağıtım yapacak mı, açık olacak mı? Osmangazi köprüsü bayramda ücretsiz mi? Bayramda hangi köprüler ücretsiz? Osmangazi köprüsü bayramda paralı mı, bedava mı oldu? Ramazan Bayramında hangi yollar ücretsiz? Ramazan Bayramında otoyollar, köprüler ücretsiz mi, bedava mı? Samsunspor - Çağdaş Bodrum maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Çağdaş Bodrum maçı CANLI İZLE! Beyoğlu'nda yangın mı çıktı? Yangın neden çıktı, kontrol altına alındı mı? Tarkan'ın kuzeni kimdir, neden müebbetle yargılandı? Pazartesi vergi dairesi açık mı? Pazartesi vergi dairesi çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? KUŞ GRİBİ BELİRTİLERİ NELER? Kuş gribi alarmı veriliyor! Kuş gribi nedir? Zorlu Enerji (ZOREN) katılım endeksine uygun mu? ZOREN helal mi, caiz mi? Zorlu Enerji (ZOREN) haram mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title