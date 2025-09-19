Haberler

Adıyaman'da Şiddetli Rüzgar Bir Ağacı Devrildi

Adıyaman'da Şiddetli Rüzgar Bir Ağacı Devrildi
Güncelleme:
Adıyaman merkez Siteler Mahallesi'nde, şiddetli rüzgar nedeniyle bir incir ağacı kaldırım üzerine devrildi. Olayda ölen veya yaralanan olmadı. Devrilen ağaç, kaldırım üzerinden kesilerek kaldırıldı.

Adıyaman'da, rüzgara dayanamayan bir ağaç devrildi.

Adıyaman merkez Siteler Mahallesi'nde incir ağacı şiddetli rüzgara dayanamayarak kaldırım üzerine devrildi. Kökünden sökülerek devrilen ağaç, rüzgarın şiddetini öne serdi. Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrasında devrilen ağaç, kaldırım üzerinden kesilerek kaldırıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
