Adıyaman'da Şiddetli Rüzgar Bir Ağacı Devrildi
Adıyaman merkez Siteler Mahallesi'nde, şiddetli rüzgar nedeniyle bir incir ağacı kaldırım üzerine devrildi. Olayda ölen veya yaralanan olmadı. Devrilen ağaç, kaldırım üzerinden kesilerek kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa