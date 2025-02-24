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Adıyaman'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Adıyaman'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde seyir halindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, araç kullanılamaz hale geldi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kahta-Diyarbakır karayolu Kahta Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. yönetimindeki 55 AHD 937 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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