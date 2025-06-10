Adıyaman'da Sepetli Motosiklet Devrildi: 3 Yaralı

Adıyaman'da Sepetli Motosiklet Devrildi: 3 Yaralı
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde sepetli motosikletin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde sepetli motosikletin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Samsat ilçesinde Fahrettin G., idaresindeki sepetli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Fahrettin G., ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ali Ahmet G., ve Neziha G., yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Samsat Devlet Hastanesi'ne, ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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