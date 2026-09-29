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Adıyaman'da şehir içi otobüste dengesini kaybeden yolcu yaralandı

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Adıyaman'da şehir içi otobüste dengesini kaybeden yolcu yaralandı
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Adıyaman'da şehir içi otobüste seyahat eden bir yolcu, dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da şehir içi otobüsünde seyahat eden bir yolcu, dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Siteler Mahallesi YSE Kavşağı civarında şehir içi otobüsünde seyahat eden Abdurrahman Ö., otobüs içerisinde dengesini kaybederek düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Abdurrahman Ö. için diğer yolcuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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