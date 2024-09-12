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Adıyaman'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı

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Adıyaman-Kahta Karayolu Samsat yol ayrımı yakınlarında meydana gelen kazada, bir otomobil şarampole yuvarlandı ve hurda yığınına döndü. Kazada 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ebubekir K. idaresindeki 23 HF 552 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu Samsat yol ayrımı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil hurda yığınına döndü. Kazada sürücü Ebubekir K., Kayra K., Merve K., Zeynep K. ve Esma I. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Otomobil 3-sayfa Samsat Güncel Kahta

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