Prefabrik evlerde korkutan yangın

Adıyaman'da prefabrik evlerde meydana gelen yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Vartana Bölgesinde bulunan prefabrik evlerden birinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ekibi, jandarma ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahaleleri sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda evde hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı