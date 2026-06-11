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Polis ekiplerine mukavemette bulunan şahıs gözaltına alındı

Polis ekiplerine mukavemette bulunan şahıs gözaltına alındı
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Adıyaman'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan motosikletli sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı ve 250 bin TL para cezası kesildi.

Adıyaman'da polis ekiplerinin dur ikazlarına uymayarak kaçan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsa 250 bin TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Turgut Reis Mahallesi Filistin Caddesi yakınlarında trafik polis ekipleri motosikletli bir şahsı durdurmak istedi. Dur ikazlarına uymayan şahıs ile polisler arasında kovalamaca yaşandı. Kovalama sonucunda sürücü Filistin Caddesi girişinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, polis ekiplerine mukavemette bulundu. Olay yerine destek polis ekipleri de geldi. Ekip aracına bindirilerek polis merkezine götürülen A.E.T. isimli şahsa polis ekiplerince 250 bin TL ceza kesildi. Şahsın motosikleti ise çekiciyle otoparka çekildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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