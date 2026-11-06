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Adıyaman'da park halindeki motosiklet kimliği belirsiz kişilerce çalındı

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Adıyaman'da park halindeki motosiklet kimliği belirsiz kişilerce çalındı
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Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi Alparslan Caddesi'nde park halindeki 02 MA 1644 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Motosikletinin çalındığını fark eden sahibi durumu polise bildirdi; ekipler soruşturma başlattı.

Adıyaman'da park halindeki bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi Alparslan Caddesi üzerinde park halinde bulunan Ciğer Habeş'e ait 02 MA 1644 plakalı motosiklet çalındı. Bir süre sonra motosikletinin çalındığını fark eden Habeş, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Habeş, motosikletini çalan şahıs yada şahısların yakalanmasını ve motosikletinin de bulunmasını istedi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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