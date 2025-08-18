Adıyaman'da Park Halindeki Motosiklet Çalındı

Adıyaman'da Park Halindeki Motosiklet Çalındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman merkez Vartana bölgesinde Enes S.'ye ait motosiklet, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Olayın ardından polis, çalıntı aracı ve şüphelileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman'da park halindeki motosiklet çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Vartana bölgesinde Enes S.'ye ait 02 AFB 330 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Bir süre sonra motosikletin yerinde olmadığını fark eden Enes S., durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevrede incelemelerde bulundu. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin çaldığı motosikletin izine şu ana kadar ulaşılamazken, polis hem çalıntı aracı hem de şüphelileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ünlü rapçi Blok3 koruma ordusuyla konser alanına girdi

Ünlü rapçi konser alanına koruma ordusuyla girdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelirse yer yerinden oynar! Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak transfer

Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.