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Yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Yangında 5 kişi dumandan etkilendi
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Adıyaman'da bir binanın önünde bulunan paletlerde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, binada hasar oluştu.

Adıyaman'da bir binanın önünde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Sırrı Süreyya Önder Parkı yakınlarında bulunan bir binanın önündeki paletler yandı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen olayda dumandan etkilenen 5 kişiye olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yangında aynı zamanda binada da hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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