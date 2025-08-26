Adıyaman'da Otomobilin Şarampole Yuvarlanması Sonucu İki Yaralı

Adıyaman'da Otomobilin Şarampole Yuvarlanması Sonucu İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldılar. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abdulsamet Kaya idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sincik ilçe girişi yakınlarında şarampole yuvarlandı.

Kazada otomobil sürücüsü Abdulsamet Kaya ile otomobilde bulunan Senanur Kaya yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafında yapılan ilk müdahalenin ardından Sincik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul Valiliği'nden tüm kurumlara talimat! Artık yardım teslim ederken çekim yapılamayacak

Valilikten kesin talimat! Rencide eden görüntülere son
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrılık nedeni belli oldu

Hande-Hakan çiftinin ayrılık nedeni belli oldu! Kriz çıkmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.