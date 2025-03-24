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Adıyaman'da Otomobilin Dere Yatağına Yuvarlanması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adıyaman'da Otomobilin Dere Yatağına Yuvarlanması: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil dere yatağına yuvarlandı, Hüseyin Cahit Emre hayatını kaybederken, Ahmet Ömeroğlu yaralandı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde otomobilin dere yatağına yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sincik'e bağlı Hüseyinli köyü yakınlarında sürücüsü bilinmeyen 44 AEU 591 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlandı. Kazada araçta bulunan Hüseyin Cahit Emre olay yerinde hayatını kaybederken Ahmet Ömeroğlu ise yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerinde hayatını kaybeden Hüseyin Cahit Emre'nin cenazesi ise jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Sincik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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