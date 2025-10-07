Adıyaman'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 AAZ 239 plakalı otomobil, Vartana bölgesinde yolda yürüyen Remziye B.'ye çarptı. Meydana gelen kazada Remziye B. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Remziye B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN