Adıyaman'da Otomobilin Çarptığı Kadın Yaralandı

Güncelleme:
Adıyaman'ın Vartana bölgesinde bir otomobilin çarptığı Remziye B. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 AAZ 239 plakalı otomobil, Vartana bölgesinde yolda yürüyen Remziye B.'ye çarptı. Meydana gelen kazada Remziye B. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Remziye B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
