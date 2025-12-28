Adıyaman'da yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta- Diyarbakır karayolu Narince-Gerger Yol Ayrımı Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 62 yaşındaki Sedef Erdoğan'a, M.K. yönetimindeki 47 AAD 732 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Sedef Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Erdoğan'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN