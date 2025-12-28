Haberler

Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 62 yaşındaki Sedef Erdoğan'a otomobil çarptı. Kaza sonucu hayatını kaybeden Erdoğan'ın cenazesi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta- Diyarbakır karayolu Narince-Gerger Yol Ayrımı Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 62 yaşındaki Sedef Erdoğan'a, M.K. yönetimindeki 47 AAD 732 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Sedef Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Erdoğan'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Zelenski ile görüşecek olan Trump'tan Putin'e telefon

Zelenski ile görüşecek olan Trump'tan Putin'e telefon
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya'da kayak merkezinde feci kaza: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Telesiyejde facia; 5 yaşındaki çocuk canından oldu
Tarla fiyatı 2 liraya kadar düştü, üretici isyan etti

Tarla fiyatı 2 liraya kadar düştü, markette el yakıyor
Nesli tükendi sanılan kedi türü 30 yıl sonra ortaya çıktı

Nesli tükendi sanılıyordu: 30 yıl sonra ortaya çıktı
7 ay içinde ikinci acı! Serkan Keskin'in babası hayatını kaybetti

7 ay içinde ikinci acı! Ünlü oyuncu babasını toprağa verdi
Japonya'da kayak merkezinde feci kaza: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Telesiyejde facia; 5 yaşındaki çocuk canından oldu
Kenan Yıldız'ın Juventus'taki yeni maaşı ortaya çıktı

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı da ortaya çıktı
Yurt dışından gelen telefonlarda son 3 gün, milyonlarcası kapanabilir

Yurt dışından gelen telefonlarda son 3 gün, milyonlarcası kapanabilir